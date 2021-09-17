Mısır ve Libya'dan 14 mutabakat muhtırası ve 6 anlaşma 0:00 / 0:00

AA

Mısır Hükümet Sözcüsü Nadir Said'in yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli ile Libyalı mevkidaşı Abdulhamid Dibeybe başkanlığında gerçekleştirilen yüksek ortak komisyon toplantısı tamamlandı.

İki ülke arasında sanayi, tarım, tarımsal karantina, sosyal işler, havacılık güvenliği, deniz kirliliğiyle mücadele, araştırma, deniz kurtarma, konut, inşaat, gençlik, spor, petrol ve gaz alanlarından mutabakat muhtırası imzalandı.

Bunun yanı sıra Libya'da uygulanması planlanan projeleri gerçekleştirecek Mısırlı şirketlerle 6 anlaşmaya imza atıldı.

AA'nın haberine göre; Libya'da Mısırlı şirketler tarafından yapılacak projeler arasında Trablus kenti üçüncü çevre yolu, ülkenin kuzeybatısındaki Millite'de ve kuzeydoğusundaki Derne'de iki gaz istasyonu, Ecdabiye Calu arasındaki yol bakım onarımı yer alıyor.

Medbuli, imza töreninde, Mısır siyasi liderliğinin, Libya'daki birlik hükümetini desteklediğini, ülkedeki kurumların birliği ve yol haritasının tamamlanması hedefli tüm çabalara destek verdiğini dile getirdi.

Dibeybe ise gelecek dönemde iki ülke arasındaki ticari ve işgücü hareketini güçlendirecek tüm kolaylıkların sağlanacağını, hava ve deniz yolu seferlerinin artırılacağını ve iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin açılması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Mısırlı şirketlerin, imzalanan anlaşmaları hayata geçirme yeteneğine olan güvenini belirten Dibeybe, Libya Merkez Bankası'nın da söz konusu projelerin finansmanının kolaylaştırılmasından sorumlu olduğunu kaydetti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, söz konusu anlaşmalar için dün Kahire'ye resmi ziyarette bulunmuştu.

TUNUS İLE LİBYA ARASINDAKİ SINIR KAPILARI YENİDEN AÇILIYOR

Diğer yandan Tunus ile Libya arasında iki aydan fazla bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kapalı olan sınır kapılarının bugün yeniden açılacağı bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, cuma günü yerel saatle sabah 07.00'den itibaren, Libya ile sınır geçiş kapılarının açılması talimatını verdi.

Anlaşmaya varılan sağlık protokollerine tam uyulmasının zorunlu olduğu kaydedilen açıklamada, bunların iki ülke arasındaki sağlık durumundaki gelişmelere göre yeniden gözden geçirilebileceği belirtildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, 10 Eylül'deki Tunus ziyaretinde, iki ülkenin güvenlik ve sağlık durumları ele alınmış ve karşılıklı belirlenen protokoller çerçevesinde, sınır geçişlerinin yeniden başlamasına karar verilmişti.

Tunus ile Libya arasındaki kara sınır kapıları, Kovid-19'un Delta varyantının yayılması nedeniyle 8 Temmuz'da kapatılmıştı.

Libya hükümetinin, 17 Ağustos'ta kara ve hava sınırlarının açılacağını açıklamasına rağmen bu gerçekleşmemişti.