DHA

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, Mısır’ın güneyinde yer alan Suhac şehrinin Abidos bölgesinde 5 bin yıllık bira fabrikasının kalıntılarına ulaşıldığını duyurdu.

Fabrikanın Mısır´da hüküm süren Birinci Hanedanlık Dönemi'nin (MÖ 3150 ile MÖ 2613) başında eski Mısır'ı birleştirmesiyle tanınan Kral Narmer zamanına dayandığı açıklandı.

Yürütülen çalışmaların ardından fabrikanın, bira üretimi için birim olarak kullanılan sekiz büyük bölümden oluştuğu ve her bölümde tahıl ve su karışımını ısıtmak için iki sıra halinde düzenlenmiş yaklaşık 40 çömlek havuzu bulunduğu ifade edildi.

Ortak çalışmaya, New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden Dr. Matthew Adams ve Princeton Üniversitesi'nde Eski Mısır Sanat Tarihi ve Arkeolojisi Yrd. Doç. Deborah Vischak başkanlık yaptı.

Adams, eski Mısırlıların kurban törenlerinde bira kullandığını gösteren kanıtlar bulduklarını ve fabrikanın bu bölgede birayla kraliyet ritüelleri yapmak için inşa edildiğini ifade etti.

Adams, fabrikanın tek seferde 22.400 litre (yaklaşık 5.900 galon) bira üretebileceğini belirtti.

20. yüzyılda İngiliz arkeologlardan oluşan bir grup araştırmacı daha önce böyle bir fabrikanın varlığından bahsetmiş ancak konumu veya fabrika hakkında detaylı bilgi vermemişti.