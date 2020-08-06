Mısır’da iki kişilik uçağın düşmesi sonucu pilotlar hayatını kaybetti

AA

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı Sözcüsü Besim Abdulkerim yaptığı yazılı açıklamada, iki kişilik bir uçağın Mısır’ın kuzeydoğusunda yer alan Gouna Havaalanı’ndan kalkışından kısa bir süre sonra düştüğünü duyurdu.

Eğlence sporları şirketine ait uçağın deneme uçuşu sırasında düştüğünü aktaran Sözcü Abdulkerim, uçakta bulunan pilotlar Ekrem el-Husari ve Muhammed Said’in hayatını kaybettiğini ifade etti.

Mısır’ın turistik kentlerinden Hurgada’ya 10 kilometre mesafede yer alan Kızıldeniz kıyısındaki Gouna, yerli ve yabancı turistlerin rağbet ettiği önemli tatil bölgelerinden biri olarak biliniyor.