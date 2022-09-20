Miss Turkey 2022 için artık beklenen gün geldi çattı. Büyük bir heyecanın yaşandığı ön elemeler sonrası son 20'ye kalan adaylar açıklandı. İşte, ünlü oyuncu Ece Aydemir'in de aralarında bulunduğu Miss Turkey 2022'nin adayları ve yarışmanın yayıncı kuruluşu ile saatine dari bilgiler...