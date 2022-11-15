MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ mensubu tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan FETÖ mensubu Uğur Demirok, İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN TUTUKLAMA
AA'da yer alan habere göre savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Demirok'un "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
YURT DIŞINA KAÇMIŞTI
MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçmıştı.
TSK MAHREM YAPILANMASINDA FAALİYET YÜRÜTTÜ
Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirilmişti.
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