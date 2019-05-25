Geçtiğimiz günlerde 6 yıl aradan sonra müzikseverlerin karşısına çıkan Miya’nın "Bu Adam Sana Zor Gelecek" şarkısının video klibi yayımlandı.
Gümüşlük / Bodrum'da çekilen eğlenceli klipte Birce Akalay, Mine Söğüt, Jehan Barbur, Selin Türkoğlu gibi isimler yer aldı. Miya'nın "Bu Adam Sana Zor Gelecek" şarkısının video klibi Murat Matthew Erdem imzası taşıyor.
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