Mjallby - Angelholms FF maç önü

İsveç 1.Lig Güney maçında Mjallby ile Angelholms FF, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Mjallby 34 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Angelholms FF 19 puanda ve 10. sırada. Mjallby, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Angelholms FF, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 248. İddaa'da Mjallby kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Angelholms FF kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mjallby önceki hafta Ljungskile mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Angelholms FF, Rosengard karşılaşmaında 1-5 kazandı.

Mjallby, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Mjallby, kendi sahasında 19 gol attı, 5 gol yedi.

Angelholms FF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Angelholms FF, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

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