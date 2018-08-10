Mlada Boleslav - Slavia Prague maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Mlada Boleslav, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Slavia Prague takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Mlada Boleslav 3 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Slavia Prague 9 puanda ve 1. sırada. Mlada Boleslav son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Slavia Prague, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Mlada Boleslav kazanır 3.40, berabere biter 3.30, Slavia Prague kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Mlada Boleslav son haftadaki Sigma Olomouc müsabasında 3-0 yenildi.

Slavia Prague, Teplice karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Mlada Boleslav, 0 gol attı ve 4 gol yedi.

Slavia Prague ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slavia Prague, 3 gol atarken 0 gol yedi.

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