Türkiye’nin en büyük mobilya markalarını aynı çatı altında toplayan Furniture İstanbul - İstanbul Mobilya Fuarı CNR EXPO Yeşilköy'de başladı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğinde gerçekleşen fuarda, Türkiye mobilya sektörünün yüzde 75‘ini temsil eden 350'den fazla firma 80 bin m2’lik alanda bir araya geldi. 85 ülkeden 90 bine yakın ziyaretçi ve VIP alım heyetlerinin ağırlandığı fuar 11 Kasım'a kadar devam edecek.

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin , mobilya sektörünün 10 milyar dolarlık bir potansiyeli olduğunu, ancak ihracatın bunun yüzde 30’unu oluşturduğunu kaydetti. Dünya pazarındaki 200 milyar dolarlık potansiyelin sektörünün önünün ne kadar açık olduğunun bir göstergesi olduğuna işaret eden Metin, şunları söyledi:"Dünya ticaretinden aldığımız payı yükseltmek için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma gerekiyor. Ticaret Bakanlığı olarak bu anlamda sanayicimizin yanındayız. Mobilya ihracatımız Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya olarak sınırlanmış durumda. ABD’nin 45 milyar dolar ithalat yaptığı pazarda biz de olmalıyız, yeni pazarlara açılmalıyız. Fuarda, küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar bulunuyor. İhracat yapmayan firmaları ihracatçı yapacağız."Tasarımcıların fuarda yer almasının önemine değinen Metin, "Katma değerli ihracat için tasarım oldukça önemli. Hem tasarımda hem de ürün geliştirmede destek programımız bulunuyor. Mobilya sektörünü çok fazla önemsiyoruz ve her ihtiyacınızı desteklemeye hazırız. 35 ülkede daha Türk Ticaret Merkezi (TTM) açacağız. ABD’de de mobilyacılarımızla TTM açalım." dedi.

Fuarın açılışında konuşan CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, yarattığı üretim, istihdam ve yüksek katma değerli ihracat hacmi ile ekonominin lokomotifleri arasında yer alan mobilya sektörünün fuarlarıyla da fark yarattığını belirtti. Fuarın esas amacının katılımcıların ticaretini ve en önemlisi de ihracatını artırmak olduğunu ifade eden Bulut, şunları söyledi:"Tüm dünyada yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda 85 ülkeden 90 bine yakın alıcıyı katılımcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu sene fuara online kayıt yaptıran alıcı sayısı geçtiğimiz yılı dörde katlayarak 15 bine ulaştı. Alıcıların yüzde 15 ten fazlasının yurtdışından gelecek olması, fuarımızın ihracata sağladığı katkının bir göstergesi. Fuara çok sayıda ülkeden kendi imkanları ile katılacak olan 14 bin alıcının yanı sıra, ulaşım ve konaklamalarını üstlenerek özel olarak ve ismen davet ettiğimiz yaklaşık 500 kişilik bir alım heyetini de ağırlıyoruz."Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Nuri Öztaşkın, Furniture İstanbul'un mobilya sektörünün en güçlü oyuncularını tek bir çatı altında buluşturan sektörün en köklü fuarı olduğuna işaret ederek, "6 gün sürecek olan fuarda KDV indiriminin de etkisi ile 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşılacağını öngörüyoruz. Yıllardır cari açık vermeyen mobilya sektöründeki ihracatın Furniture İstanbul'un yaratacağı etki ile 2018 sonunda 3 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz." dedi.İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise mobilya sektörünün son 16 yılda ihracatla büyüdüğünü ve bu büyüme sırasında üretimde kalite ve tasarımla kendinden söz ettirdiğini kaydetti. Mobilya sektörünün 2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çeken Güleç, "Bugün 13 bin 800 mobilya ihracatçımız bulunuyor. 647 firma 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapıyor. KDV indirimi de sektörümüz için büyük önem taşıyor ve bunu kalıcı hale getirmeliyiz." ifadesini kullandı.Furniture İstanbul’da İtalya, İspanya, İsveç ve Finlandiya’dan dünyaca tanınmış 10 tasarımcı 8-9 Kasım tarihlerinde sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek. 2017 yılında Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından Pro Finlandiya madalyası verilen, 2018'de ise “görsel tılsım yaratan” olarak Finlandiya Kültür Vakfı Büyük Ödülü'nü kazanan Finlandiyalı tasarımcı Markku Piri en dikkat çeken konuklardan biri. Bunun yanında İtalya’nın en iyi tasarımcılarıları arasında yer alan Federico Delrosso, Giuliano Cappelletti, Sandro Meneghello ve Marco Paolelli ile İspanya'dan Jorge Herera, Teresa Sapey ve Francesca Heathcote, İsveç'ten de Sara Garanty, Furniture İstanbul'daki Design Stories adlı seminer etkinliğinde geleceğin dizaynları ile ilgili sunumlar yapacak. Ayrıca yine fuar bünyesindeki Designers’ Lounge alanında Avrupa’dan gelecek tasarımcılar ile Türk tasarımcılar ve mobilya üreticileri tasarım seminerlerinde bir araya getirilecek.

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