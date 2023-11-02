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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hayata 1 hafta tutunabildi! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik! - Antalya haberleri

        Ailenin tek çocuğuydu! Hayata 1 hafta tutunabildi! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!

        Antalya'nın Serik ilçesinde, kendisini okula götüren babasının kullandığı motosikletin otobüsle çarpıştığı kazada yaralanan 16 yaşındaki Melike Oğuz, tedavi gördüğü hastanede, 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:39
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        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
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        Antalya Serik'te, Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan Melike Oğuz (16), 25 Ekim'de babası Hüseyin Oğuz ile okula gitmek için motosikletle yola çıktı.

        MOTOSİKLET OTOBÜSLE ÇARPIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Hüseyin Oğuz'un motosikleti, Orta Mahalle'deki Belek Turizm Yolu'nda şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle çarpıştı.

        MELİKE AĞIR YARALANDI

        Kazada motosikletten düşen Melike, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

        AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

        Yoğum bakım servisinde tedavi gören Melike, dün hayatını kaybetti. Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından güler yüzlü, başarılı bir öğrenci olarak tanınan ve ailenin tek çocuğu olan Melike'nin ölümü, sevenlerini üzdü.

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        CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Melike Oğuz´un cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak, Gedik Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Melike'nin arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi katıldı. Cenazede baba Hüseyin Oğuz'un üzgün olduğu gözlendi.

        "MELİKE YERİNE SİZE SARILACAĞIM"

        Melike'nin sınıf arkadaşları, gözyaşı döken annesi Şerife Oğuz´a sarılarak teselli etti. Şerife Oğuz, "Melike yerine sizlere sarılacağım. Sizler benim evladımsınız" diyerek ağıt yaktı. Melike, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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