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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Arda Güler'in forma hasreti bitiyor! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!

        Real Madrid kariyerine şanssız başlayan ve üst üste 2 sakatlık yaşayan Arda Güler, uzun süre sonra sahalara dönüyor. 18 yaşındaki milli futbolcunun, Real Madrid'in pazar günü oynayacağı Rayo Vallecano maçında kadroda olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:48
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        Sezon başında Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya kariyerine şanssız başlamış ve üst üste 2 sakatlık yaşamıştı.

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        Zorlu bir srüeçten geçen 18 yaşındaki milli futbolcu, sonunda Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor...

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        Sakatlık sürecini atlatan Arda Güler'in, Real Madrid'in bu hafta Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

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        Arda Güler, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanmıştı.

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        14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olan ve iyileşmesinin hemen ardından bu kez sol arka adalesinden sakatlanan milli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kaldı.

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        Yaklaşık üç haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkan genç yıldızın, Real Madrid'in pazar günü oynayacağı Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

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        18 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görev vermesi halinde İspanyol ekibinde ilk kez forma giyecek.

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