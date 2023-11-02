Real Madrid'de Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
Real Madrid kariyerine şanssız başlayan ve üst üste 2 sakatlık yaşayan Arda Güler, uzun süre sonra sahalara dönüyor. 18 yaşındaki milli futbolcunun, Real Madrid'in pazar günü oynayacağı Rayo Vallecano maçında kadroda olması bekleniyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya kariyerine şanssız başlamış ve üst üste 2 sakatlık yaşamıştı.
Zorlu bir srüeçten geçen 18 yaşındaki milli futbolcu, sonunda Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor...
Sakatlık sürecini atlatan Arda Güler'in, Real Madrid'in bu hafta Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.
Arda Güler, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanmıştı.
14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olan ve iyileşmesinin hemen ardından bu kez sol arka adalesinden sakatlanan milli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kaldı.
Yaklaşık üç haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkan genç yıldızın, Real Madrid'in pazar günü oynayacağı Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.