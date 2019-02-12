Programda Hadise'nin kürk giydiği haberi hakkında konuşan Cem İpekçi, arasının iyi olmadığı Hadise için şunları söyledi:
Adı gibi hadise olmuş; üzerine konuşmaya gerek yok. Bunu da başarmış. Onun garip fanları var. Hesaplarına bakıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki hepsi fake hesap. Bir keresinde ona 'kadın' dedim diye yer gök fırladı. Halbuki ben 20 yaşından beri herkese kadın derim. Fanları ve ablası 'Nasıl kadın diyebilirsin sen kimsin?' diye. Ben 48 senelik 279 tane ödül almış bir tasarımcıyım. Sen kimsin?
Belçika'nın Flaman kısmından gelmiş, orada tutmamış burada Allah razı olsun bir kişi elinden tutmuş da şarkı söylemişsin. Karga karga gak demiş çık şu dala bak demiş.
Senin fanın tabii ki de olacak. Türkiye'de fanın olması için saçını sarıya boya, biraz da kalçaların olsun iki tane kıvır 4 tane de bağır 5 kişiye de pislik at yarın fanın olur.
"KONUŞMAK DEĞİL DEFTERİMDE BİLE YOK"
Ben dünyada ders veriyorum. Ben olsam 'Cemil İpekçi böyle dedi biraz dikkat edeyim' derim. Ama o büyük bir ukalalıkla çıktı. Onun hakkında konuşmak değil, defterimde bile yok. İsmine uygun bir Hadise daha yapmış işte. Önemli olan gazetelere böyle çıkmak değil sanatınla çıkmak.
''HADİSE'NİN ZEVKLİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL''
Hadise'nin zevkli olması mümkün değil. Çünkü Belçika bir moda merkezi değil. Bu kız da Flaman kısmında doğmuş, onlarda da çok fazla zevk yoktur. Çok iddialı. Ben güzel kadının kendine güzel dediğini görmedim. Nerede gudubet varsa kendini pek güzel bulur. Bu kılıkla da çok güzel Hadise yapmış.
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