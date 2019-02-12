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Programda Hadise'nin kürk giydiği haberi hakkında konuşan Cem İpekçi, arasının iyi olmadığı Hadise için şunları söyledi:

Adı gibi hadise olmuş; üzerine konuşmaya gerek yok. Bunu da başarmış. Onun garip fanları var. Hesaplarına bakıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki hepsi fake hesap. Bir keresinde ona 'kadın' dedim diye yer gök fırladı. Halbuki ben 20 yaşından beri herkese kadın derim. Fanları ve ablası 'Nasıl kadın diyebilirsin sen kimsin?' diye. Ben 48 senelik 279 tane ödül almış bir tasarımcıyım. Sen kimsin?