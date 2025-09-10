Modern çağın görünmez düşmanı: Stresin sessizce bedeninize verdiği zararlar bakın neymiş!

Her gün karşılaştığımız stres faktörleri, zamanla vücudun sessiz düşmanı hâline geliyor. Baş ağrısından sindirim sorunlarına, kalp rahatsızlıklarından cilt problemlerine kadar pek çok belirti, aslında stresin gizli imzasını taşıyor. Uzmanlara göre bu etkileri tanımak, sağlığı korumanın ilk adımı.

STRESİN BEYİN VE ZİHİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Stres, çoğu zaman zihinsel bir yorgunluk gibi algılansa da aslında beynin kimyasal dengesini de etkiler. Uzun süreli stres, kortizol hormonunun seviyesini yükseltir ve bu durum hafıza sorunlarına, odaklanma güçlüğüne ve uyku problemlerine yol açar. Günlük hayatta sıkça görülen unutkanlık ya da sürekli yorgun hissetme, aslında beynin stres karşısındaki alarm durumunun işaretleridir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE GİZLİ DARBE

Kronik stres, bağışıklık sistemini baskılar. Vücut sürekli “savaş ya da kaç” modunda olduğunda bağışıklık hücreleri tam kapasite çalışamaz. Bu da sık sık grip olma, iyileşmeyen yaralar veya uzun süren enfeksiyonlarla kendini belli eder. Araştırmalar, stresli bireylerin aynı ortamda bulunan diğer kişilere kıyasla daha kolay hastalandığını gösteriyor.