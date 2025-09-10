Habertürk
        Modern çağın görünmez düşmanı: Stresin sessizce bedeninize verdiği zararlar bakın neymiş!

        Modern çağın görünmez düşmanı: Stresin sessizce bedeninize verdiği zararlar bakın neymiş!

        Modern yaşamın görünmez yüklerinden biri olan stres, yalnızca ruh halimizi değil, bedenimizi de derinden etkiliyor. Günlük hayatta fark edilmeyen ufak şikâyetler, aslında stresin vücutta bıraktığı sessiz izler olabilir. Peki, hangi organlarımız bu baskıdan en çok zarar görüyor?

        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 11:36 Güncelleme: 10.09.2025 - 11:36
        Modern çağın görünmez düşmanı: Stres
        Her gün karşılaştığımız stres faktörleri, zamanla vücudun sessiz düşmanı hâline geliyor. Baş ağrısından sindirim sorunlarına, kalp rahatsızlıklarından cilt problemlerine kadar pek çok belirti, aslında stresin gizli imzasını taşıyor. Uzmanlara göre bu etkileri tanımak, sağlığı korumanın ilk adımı.

        STRESİN BEYİN VE ZİHİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Stres, çoğu zaman zihinsel bir yorgunluk gibi algılansa da aslında beynin kimyasal dengesini de etkiler. Uzun süreli stres, kortizol hormonunun seviyesini yükseltir ve bu durum hafıza sorunlarına, odaklanma güçlüğüne ve uyku problemlerine yol açar. Günlük hayatta sıkça görülen unutkanlık ya da sürekli yorgun hissetme, aslında beynin stres karşısındaki alarm durumunun işaretleridir.

        BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE GİZLİ DARBE

        Kronik stres, bağışıklık sistemini baskılar. Vücut sürekli “savaş ya da kaç” modunda olduğunda bağışıklık hücreleri tam kapasite çalışamaz. Bu da sık sık grip olma, iyileşmeyen yaralar veya uzun süren enfeksiyonlarla kendini belli eder. Araştırmalar, stresli bireylerin aynı ortamda bulunan diğer kişilere kıyasla daha kolay hastalandığını gösteriyor.

        KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA ETKİLERİ

        Stresin en sessiz fakat en tehlikeli etkilerinden biri kalp ve damar sistemi üzerindedir. Sürekli gerginlik, tansiyonun yükselmesine, kalp atışlarının hızlanmasına ve damar duvarlarının zorlanmasına neden olur. Uzun vadede bu durum, kalp krizi ya da felç riskini artırır. Düzenli stres, sigara veya sağlıksız beslenme kadar zararlı kabul edilmektedir.

        SİNDİRİM SİSTEMİNDE GÖRÜLEN BELİRTİLER

        Stres yalnızca zihni değil mide ve bağırsakları da etkiler. Midede asit artışı gastrit ve reflüyü tetiklerken, bağırsak hareketleri de dengesizleşir. Kabızlık, ishal ya da şişkinlik gibi sorunlar stres dönemlerinde daha sık görülür. Bu nedenle sindirim şikâyetlerinin her zaman yalnızca beslenme ile ilgili olmadığını bilmek gerekir.

        DERİ VE HORMON DENGESİNE YANSIMALARI

        Stres, vücudun dışa en görünür yansımasını da oluşturur. Akne, egzama, saç dökülmesi gibi problemler çoğu zaman yoğun stres dönemleriyle paralel ilerler. Ayrıca kadınlarda adet döngüsünde düzensizlikler, erkeklerde ise testosteron seviyelerinde dalgalanmalar görülebilir. Hormonal dengesizlik, stresin bedende bıraktığı en önemli izlerden biridir.

        Kaynak: Webmd, Healthline

