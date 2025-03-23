Montella: Oyuncularımla gurur duyuyorum!

"NELER BAŞARDIĞIMIZI HEP BERABER GÖRDÜK"

İtalyan teknik adam A Ligi'ne yükseldikleri için mutlu olduğunu belirterek "Son 1,5 yıldır şuna inanıyorum neler başardığımızı hep beraber gördük hak ederek başardığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir Avrupa Şampiyonası’ndan sonra aslında hedeflediğimiz A Ligi’ne ulaşmak bizi ayrıca sevindiriyor. Bu rekabete aslında ne olursa olsun hazır olmak istiyoruz, orada oynayan elit takımları da biliyoruz, o rekabeti de yaşamak istiyoruz. Genç bir takımımız var böyle bir hedefe ulaşabileceklerine inanıyordum. İlk defa çok fazla yeni oyuncu da katabildik bu sevindirici ama izin verirseniz bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyorum." diye konuştu.