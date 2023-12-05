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        Haberler Ekonomi Para Moody's, Çin'in kredi notu görünümünü negatife çevirdi - Para Haberleri

        Moody's, Çin'in kredi notu görünümünü negatife çevirdi

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notu görünümünün durağandan negatife çevrildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:12
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        Çin'in görünümünü negatife çevirdi
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        Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Çin’in “A1” seviyesinde olan yerel ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notlarının teyit edildiği, ülkenin kredi notu görünümünün ise durağandan negatife düşürüldüğü belirtildi.

        Moody’s açıklamasında, “Not görünümündeki değişiklik, mali açıdan stres altındaki bölgesel ve yerel yönetimlere ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine hükümet ve kamu sektörü tarafından mali destek sağlanacağına dair artan bulguları yansıtmaktadır.” ifadesi yer aldı.

        Çin’in kredi notu görünümündeki aşağı yönlü revizyonun, aynı zamanda orta vadede yapısal ve kalıcı olarak düşük büyümeye ilişkin riskleri ülkenin emlak sektöründe devam eden daralmaya ilişkin yükselen riskleri yansıtmakta olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "Görünüm değişikliği aynı zamanda yapısal ve kalıcı olarak düşük orta vadeli ekonomik büyüme ve emlak sektöründe devam eden daralmayla ilgili artan riskleri de yansıtıyor." değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada, “(Ülkede yaşanan) son gelişmeler, Moody's'in, ülkenin mali gücü üzerinde olumsuz etkiler yaratacak şekilde koşullu yükümlülük risklerinin arttığı yönündeki değerlendirmesiyle tutarlıdır.” yorumuna yer verildi.

        Çin ekonomisinde gelecek yıl ve 2025'te yüzde 4 seviyesinde büyüme beklendiğinin belirtildiği açıklamada, ülkede ekonomik büyümenin 2026 ve 2030 yılları arasında ise ortalama yüzde 3,8 seviyesinde kaydedilmesinin öngörüldüğüne vurgu yapıldı.

        Açıklamada, ülkede zayıflayan demografiyi de içeren yapısal unsurların, Çin’in ekonomik büyümesinin potansiyel olarak 2030 yılında yüzde 3,5 seviyesine kadar gerilemesine neden olabileceğine dikkat çekildi.

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