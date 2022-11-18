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Renault'nun kredi notu görünümü güncellendi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransız otomobil üreticisi Renault'nun kredi notunun görünümünü negatiften durağana çevirdi. Moody's Başkan Yardımcısı Kıdemli Kredi Yetkilisi Matthias Heck, "Görünümün durağan olarak değiştirilmesi, Renault'nun 2022'nin ilk yarısında artan kârlılığını ve stratejik planI 'Renaulution'ın uygulanmasından kaynaklanan daha fazla iyileştirme beklentisini yansıtıyor" dedi

Moody's'den Renault açıklaması
Reuters

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransız otomobil üreticisi Renault'nun kredi notunun görünümünü güncelledi.

Buna göre, Fransız üreticinin stratejik planından elde edilen artan kârlılık beklentilerini yansıtmak için kredi notunun görünümü negatiften durağana çevrildi.

Moody's Başkan Yardımcısı Kıdemli Kredi Yetkilisi Matthias Heck, "Görünümün durağan olarak değiştirilmesi, Renault'nun 2022'nin ilk yarısında artan kârlılığını ve stratejik planI 'Renaulution'ın uygulanmasından kaynaklanan daha fazla iyileştirme beklentisini yansıtıyor" dedi.

Moody's'den yapılan açıklamada, "Giderek zorlaşan makroekonomik ortama ve yeni stratejik planla bağlantılı uygulama risklerine rağmen, Renault'nun kredi ölçümleri 2023'te mevcut derecelendirme kategorisi için gereken rahat seviyelere yükselecek" görüşü de paylaşılarak, Ba2 olan kurumsal aile notunu (CFR) da onayladı.

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