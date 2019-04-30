Kölelerin marjinalleştirilmesine karşı çıkmak amacıyla 2014'te kurulan "Haratinlerin Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Hakları Manifestosu" tarafından düzenlenen yürüyüşte, kölelik karşıtı sloganlar atıldı.

AA'nın haberine göre; yürüyüşe katılanlar, hükümete, ülkedeki tüm kölelik türlerinin ortadan kaldırılması için daha fazla çaba harcaması çağrısında bulundu.

Aktivistler, Moritanya'da 2015 yılında köleliğin insanlık karşıtı suç olduğunu öngören kanun çıkarılmasına rağmen, ev ve çiftlik işlerinde ücretsiz olarak çalıştırılan kölelerin olduğunu ifade ediyor.