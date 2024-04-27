Moskova'daki terör saldırısına ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili bir zanlı daha tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:09 facebook

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