Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Kilisesi’yle ilgili kararı Rusya’da hem dini hem de siyasi otorite tarafından "Bölücülük" olarak tanımlandı. Rus Ortodoks Kilisesi Patrik Kiril başkanlığında Minsk şehrinde düzenlenen dini toplantıda, Fener ile ilişkileri tamamen kesme kararı alındı. Kararı duyuran Metropolit İlariyon, “Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Patrikhanesi ile tüm ilişkilerini kesmiştir. Fener bize başka bir yol bırakmadı. Bu karar Fener geri adım atana kadar uygulamada kalacaktır” dedi.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Fener ile Rus Kilisesi arasındaki kriz Türkiye’ye gelen Rus turistleri de etkileyecek. Rus Papaz İgor Yekimçuk, “İstanbul ve Antalya da dahil olmak üzere Türkiye’deki tüm kiliseler cemaatimize yasaklanmıştır. Fener’e bağlı bu kiliselere giden din kardeşlerimiz günah işlemiş sayılacaktır. Benzer durum Yunanistan’daki bir dizi kilise ve Aynaroz manastırı için de geçerlidir” diye konuştu.

Krizin ABD tarafından tetiklendiğini öne süren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Fener Rum Patrikhanesi, ABD’den gelen emirler doğrultusunda Ukrayna’da dini provokasyon düzenlenmesini desteklemiştir. Patrik Bartholomeos’un Ukrayna kararını ilan etmesinden sonra Amerika’dan duyulan alkışlar niyetin açık göstergesidir” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov da, “Rusya, tüm dünyada olduğu gibi Ukrayna’daki din kardeşlerimizin de sonuna kadar yanında olacaktır” açıklaması yaptı. Peskov, “Sadece diplomatik ikna yollarını kullanacağız” ifadesini kullandı. Kremlin’in ‘barışçıl yol’ vurgusuna rağmen, Rus basınında ve sosyal ağlarda, Moskova’nın gerekirse Batı ile tüm ilişkileri koparma pahasına Ukrayna’ya çok daha kapsamlı askeri müdahale başlatabileceği yorumları yapıldı.

FENER’E HEDİYE KİLİSE

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, “Rusya saldırgan ve imparatorluk emelleriyle tüm dünyaya meydan okuduğu için izole ediliyor. Şimdi bu izolasyona Rusya Kilisesi de dahil oldu” dedi. Ukrayna lideri, başkent Kiev’de yer alan Aziz Andrey Kilisesi’ni, Fener Patrikhanesi’nin süresiz olarak kullanımına vereceğini de duyurdu. Ukraynalı milletvekili İrina Lutsenko, “Aziz Andrey, asırlar önce Ukrayna’yı vaftiz etmiştir. Karar manidar” diye konuştu.

FENER: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki'ye konuşan Fener Patrikhanesi kaynakları, Moskova Patrikhanesi’nin tüm ilişkileri kestiğini ilan etmesine rağmen, geri adım atmamaya kararlı olduklarını söyledi. Aynı kaynaklar, “27-29 Kasım’da toplanacak Sen Sinod Meclisi’nde, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı resmen ilan edilecek” dedi.

MÜLKİYET KAVGASI DA VAR

Fener ile Moskova arasında patlak veren ‘din savaşı’ sadece ruhani temellere dayanmıyor. Ukrayna’da 12 bin civarında ibadethaneye sahip Rus Kilisesi, bu taşınmazları kaybetme riski bulunduğunu öne sürüyor. Fener Patrikhanesi’nin Ukrayna Kilisesi’nin tam bağımsızlığını tanıması halinde Kiev Kilisesi bu kiliseler üzerinde hak iddia edebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ