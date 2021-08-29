Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Motor Sporları MotoGP
ABONE OL

MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Quartararo'nun

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu

MotoGP Büyük Britanya Grand Prix'sinde zafer Quartararo'nun
AA

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistte 20 tur üzerinden yapıldı.

Quartararo, 3. sıradan başladığı yarışı kazanarak sezonun 5'inci, kariyerinin 8. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 2.6 saniye sonra geçen Alex Rins (Suzuki Ecstar) 2'nci, Quartararo'nun 4.1 saniye gerisindeki Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) ise 3. sırayı aldı.

Puanını 206'ya çıkaran Quartararo, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 13. yarışı Aragon Grand Prix'si, 12 Eylül'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 206 puan

2. Joan Mir (İspanya): 141

3. Johann Zarco (Fransa): 137

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 136

5. Jack Miller (Avustralya): 118

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Podyuma hoş geldin Russell! | DAMALI BAYRAK
MOTOR SPORLARI "Podyuma hoş geldin Russell!"
Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 5. ayak ikinci yarışını kazandı
MOTOR SPORLARI Sofuoğlu İtalya'da yine kazandı
F1 Belçika Grand Prix'sine yağmur engeli
MOTOR SPORLARI F1 Belçika'ya yağmur engeli!
Son dakika! Formula 1 Türkiye GP'nin tarihi değişti
MOTOR SPORLARI Formula 1 Türkiye GP'nin tarihi değişti
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da birinci oldu
MOTOR SPORLARI Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da birinci
F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
MOTOR SPORLARI Pole pozisyonu Verstappen'in
F1 heyecanı Belçika'da sürecek
MOTOR SPORLARI F1 heyecanı Belçika'da sürecek
Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi
MOTOR SPORLARI Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi
Bakan Kasapoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı
MOTOR SPORLARI Bakan Kasapoğlu'ndan Toprak'a tebrik
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışta üçüncü oldu
MOTOR SPORLARI İspanya'da podyumda!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.