Yarışa beşinci sırada başlayan Marc Marquez muhteşem bir startla ikinciliğe yükseldi. İlk turda liderlik kısa bir süreliğine Aleix Espargaro ve Marquez arasında gidip gelirken, Marquez başarılı bir viraj hamlesinin ardından arayı açmayı başardı. Yarışın geri kalan kısmında Marc Marquez yanına kimseyi yaklaştırmayarak liderliğini sürdürdü. Marc Marquez'i bir diğer Red Bull sporcusu Miguel Oliveira takip etti. Son tura girildiğinde sıralamada bir değişiklik olmadı ve Marc Marquez, damalı bayrağın altından birinci geçti. Red Bull KTM Factory Racing takımı pilotu Miguel Oliveira ise ikinci oldu. Marquez bu sonuçla Sachsenring'te 11'inci yarış galibiyetini de kazanmış oldu. MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonunun dokuzuncu yarışı 27 Haziran'da Hollanda'da koşulacak.