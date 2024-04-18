Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı, ‘hastam var’ diyerek gitti

Zonguldak'taki kaza 15.00 sularında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motokurye Erhan Demircan idaresindeki motosiklet, iddiaya göre seyir halindeyken ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Demircan’ın direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşlar, yardımına koştuğu motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı E.U., motosikletin kadın bir sürücünün kullandığı otomobilin sıkıştırması sonucu düştüğünü öne sürerek, “Kadın, ‘Hastam var’ dedi ve gitti. Ben de telefonunu, plakasını aldım. Onun arabasında bir şey yok.” dedi.