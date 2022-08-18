Motosiklet, scooter ve bisiklet kullanımında yeni dönem! 0:00 / 0:00

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişikliğine gidildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan değişiklikler, 16 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri zorunlu olacak. Taksilerde en az 1 adet, minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve emniyet kemeri kullanılması zorunlu olan otobüslerde de toplam koltuk sayısının en az 10'da 1'i kadar 'çocuk bağlama sistemi' yani 'üç nokta emniyet kemeri' olacak. Düzenlemeye göre, sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine de izin verilmeyecek.

SCOOTERLARDA YENİ DÖNEM Fotoğraf: İHA Öte yandan son dönemde artan kazalarla gündeme gelen scooterlar da düzenlemeye dahil edildi. Buna göre motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinde zorunlu olan kaskın yanına 'Gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz' koruma gözlüğü takma şartı getirildi. Ancak kaskında koruma gözlüğü olanlar ise bundan istisna tutuldu. Düzenlemede, gece motosiklet, bisiklet ve scooter kullanırken 'reflektif yelek' giyilmesi şartı da getirildi.