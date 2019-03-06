Şov uğruna herkesi tehlikeye attı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Maltepe sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosikletli bir kişinin görüntüleri pes dedirtti. Arkadaşından aldığı benzin bidonunu seyir halindeyken motosikletine aktarmıştı. Cep telefonuyla kaydedilen bu görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü M.O.M.'yi yakaladı.

PARA CEZASI



Sürücüye, ‘Trafik güvenliğini ile ilgili kural ve yasaklara uymamak', ‘Motosiklet sürücülerinin manevra dışında tek elle motosiklet sürmeleri', ‘Araçların kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek', ‘Seyir halinde cep telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak' suçundan toplam 686 lira para cezası verildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU



Ayrıca sürücüye 100 puan ceza yazıldı. Bu cezanın ardından da ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. M.O.M. adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.