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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletteyken saldırıya uğradılar

        Motosikletteyken saldırıya uğradılar

        İstanbul'un Bağcılar ilçesinde motosikletteki iki kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 01:30 Güncelleme: 17.04.2024 - 01:30
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        Motosikletteyken saldırıya uğradılar
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        Bağcılar'da, motosikletteki 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı.

        Alınan bilgiye göre H.Ş.P, Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokakta durdurduğu motosikletteki D.Ş. ve S.Tye silahla ateş açtı.

        Saldırıda D.Ş. ile S.T. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, H.Ş.Pyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Bu arada, kurşunların isabet ettiği park halindeki 4 otomobil ve bir iş yerinde maddi hasar oluştu.

        Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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