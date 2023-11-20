Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

        MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

        MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 5 teröristin daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 21:03 Güncelleme: 20.11.2023 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MSB’den yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’yi şehit eden PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        15 metrede facia! Kapağı açıldı...
        15 metrede facia! Kapağı açıldı...
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu
        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları