MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’yi şehit eden PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarımız güçlü şekilde sürüyor. Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi. Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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