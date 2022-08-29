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MSB açıkladı: Pakistan'a insani yardım için 2 uçak Ankara'dan hareket etti

Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'a Türkiye'den yardım eli uzanmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki uçağın Ankara'dan hareket ettiği bildirildi

MSB açıkladı: Pakistan'a insani yardım için 2 uçak Ankara'dan hareket etti
Türkiye, Pakistan'a insani yardım için 2 uçak daha gönderdi
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DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki uçağın Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi.

Öte yandan Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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