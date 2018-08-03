MSB (Milli Savunma Bakanlığı) asal sayfası üzerinden bedelli askerlik başvuru kılavuzunu yayımladı. MSB asal sayfası, bedelli askerlik yapmak isteyen ve detayları merak eden binlerce kişi, kısa sürede MSB asal sayfasının kilitlenmesine neden oldu. MSB asal sayfasına dair detaylar haberimizde.

MSB ASAL SAYFASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MSB asal sayfası, Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi. MSB asal üzerinden bugün Bedelli Askerlik Kanunu Duyurusu, Bedelli Askerlik Faaliyet Takvimi (akış şeması, Bedelli Askerlik Başvuru ve Askerlik Hizmet Süreci (akış şeması) ve Bedelli Askerlik ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular (SSS) erişiime açıldı. Gelişme sonrası bedelli askerlik bekleyen adaylar MSB asal sayfasını kısa sürede kilitledi. MSB asal sayfasına giriş için aşağıdaki linki tıklayın.

MSB ASAL SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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