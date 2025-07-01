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        Haberler Bilgi Gündem MSB'den açıklama! Bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

        Bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

        Temmuz ayının gelişiyle birlikte bedelli askerlik ücreti gündemi meşgul etmeye başladı. Bedelli askerlik ücreti, yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre yeniden belirlenmektedir. Yeni bedelli askerlik ücret, TÜİK tarafından açıklanacak haziran enflasyon verileri doğrultusunda netleşecek. Peki, "Bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" İşte 2025 temmuz bedelli askerlik ücretinin belli olacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 23:54 Güncelleme: 02.07.2025 - 00:13
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        Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretine ilikişin 1 Temmuz’da memur katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ocak ayında bedelli askerlik ücreti 243 bin lira olarak açıklanmıştı. Peki, "Bedelli askerlik ücreti zammı ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" İşte detaylar...

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Bedelli askerlik yeni ücreti henüz belli olmadı. Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira. Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısı ile belirleniyor. Haziran ayındaki enflasyon verilerine göre değişiklik gösterebilir. Son ve kesin rakam, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

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        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ?

        Bedelli askerlik başvurusu, iki şekilde yapılabilmektedir. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden gerçekleştirebilirler. Başvurusu tamamlanan kişilerin ödeme süreci hemen başlar ve askerlik hizmetine başlamadan önce gerekli ücretin yatırılması gerekir.

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

        E-devlet üzerinden başvuru yapanlar Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlık veya malmüdürlüklerine bedelli askerlik ücretini peşin olarak ödemelidir.

        Bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı, Yoklama kaçı, saklı, veya bakaya kaydı olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bede tutarının askerlik şubesine müracaat tarihten itibaren iki ay içinde peşin ödenmesi gerekmektedir.

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        YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

        2019: 31.343 TL - 33.230 TL

        2020: 35.054 TL - 37.070 TL

        2021: 39.788 TL - 43.151 TL

        2022: 56.506 TL - 80.064 TL

        2023: 104.084 TL - 122.351 TL

        2024: 182.609 TL - 217.871 TL

        2025 (Ocak): 243.013 TL

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