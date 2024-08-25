MSB Paylaştı! Terör örgütüne ait maket uçaklar düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların birliklere zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vurularak düşürüldüğü bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK'ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor." ifadelerine yer verildi.