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        Haberler Gündem MSB: Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi - Güncel haberler

        MSB: Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait sığınakta çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 18:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:04
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınaklar tespit etti. Sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi" denildi.

        Bölgedeki aramalarda, 3 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 hafif tanksavar silahı (LAW), 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 4 el bombası, 2 adet RPG-7 mühimmatı, 1180 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 2 şarjör, 2 bin adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 sevk fişeği, 1 batarya bloğu ile şarj aleti ve 1 telsiz anteninin ele geçirildiği belirtildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Milli Savunma Bakanlığı
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