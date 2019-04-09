MSB tersane kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı İstanbul, İzmir ve Gölcük'te tersane işçisi alımı için başvuru ilanı yayınlanmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından şimdi gözler kura sonuçlarında.

MSB TERSANE KURA SONUÇLARI 2019

MSB tersane işçi alımı kuralarının 9 Nisan Salı günü çekilmeye başlayacağını bildirmişti. Kura sonuçları asil ve yedek olarak belirlendikten sonra listeler MSB'ye gönderilecek.

MSB'nin kura sonuçlarını bu hafta cuma gününe kadar açıklaması öngörülebilir.

Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacak

MSB TERSANE KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tersane kura sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.