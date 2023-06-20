Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2023 MSÜ öğrenci temini ön başvuru sonuçları MSÜ sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Bu noktada, "2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusu da yanıt buldu. Peki, MSÜ tercih sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...