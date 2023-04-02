MSÜ sınavı için heyecan dorukta. 2 Nisan Pazar yani bugün uygulanacak sınav ile binlerce adayın TSK bünyesinde komutan olma hayali gerçekleşecek. Sınavda ter dökecek adaylar tarafından en çok sorgulanan konulardan biri ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman, sınavdan kaç gün sonra açıklanacak? İşte, konuyla ilgili güncel bilgiler...