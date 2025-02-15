MSÜ sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: 2025 MSÜ sınavı ne zaman?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için sınav giriş yerleri belgesi erişime sunuldu. MSÜ sınav giriş belgesi, ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek. Sınav yerlerinin belli olmasının ardından, 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, "MSÜ sınavı ne zaman?" İşte MSÜ sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...
MSÜ sınavı için geri sayım sürüyor. MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde, çoktan seçmeli beş seçenekten oluşan test uygulanacak. 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara 165 dakika süre verilecek. Peki, "2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi...
2025 MSÜ ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI
ÖSYM, MSÜ sınav giriş belgelerini erişime açtı. Aşağıdaki linkten ÖSYM sınav giriş belgesi görüntüleme ekranına ulaşabilirsiniz.
2025 MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat Pazar tarihinde saat 10.15'de başlayacak.
2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DK?
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak.
Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler. Sınav süresi 165 dakika olacak.
DİKKAT!
23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak