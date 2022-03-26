Yüz binlerce adayın katılacağı Milli Savunma Üniversitesi (2022-MSÜ) sınavı 27 Mart tarihinde yapılacak. Adaylar, sınava yönelik çalışmalarını tamamlarken MSÜ sınav saati için beklemeye koyuldu. Bu doğrultuda, MSÜ sınav giriş belgesi başta olmak üzere birçok konu da araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, MSÜ sınav saati ve giriş belgesi ile ilgili merak edilenlere açıklık getirildi. Peki, 2022 MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır ve renkli mi siyah beyaz mı olmak zorunda? İşte, o detaylar...