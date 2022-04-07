Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu!

Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanacak duyuruya çevrildi. Sene başında yayımlanan ÖSYM sınav takviminde belirtildiği gibi 2022 MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü tamamlandı.

  • 01
    MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu!

    Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı olarak her sene düzenlenen MSÜ için geri sayım bitti, başvurusunu tamamlayan adaylar 27 Mart'ta MSÜ sınavını tamamladı. Milli Savunma Üniversitesinde öğrenci olmanın hayalini kuran öğrenciler MSÜ sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarları sınavın bitmeisnin ardından ÖSYM üzerinden yayınlanmıştı. İşte MSÜ sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler... 
  • 02
    MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu!

    2022 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. Yapılan açıklamada, "27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur."

    "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." şeklinde ifadeler yer verildi.

    MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • 03
    MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu!

    MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BİTTİ?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde  Sınav, saat 10.15'te başladı. 165 dakika süren sınav saat 13.10'da sona erdi.
  • 04
    MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu!

    2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

    ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşen MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmadı. 
  • 05
    MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu!

    GEÇTİĞİMİZ YILLARDA KAÇ KİŞİ SINAVA GİRMİŞTİ?

    2020 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına ise 451 bin 272 aday katılım sağlamıştı.
  • 06
    MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu!

    MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

    ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.