Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

        MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

        Milli Savunma Üniversitesi sınavı 23 Şubat tarihinde gerçekleşti. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından gözler MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 08:48 Güncelleme: 04.03.2025 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MSÜ sonuç açıklanma tarihi belli oldu. 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleşen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?

        2

        MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

        MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        3

        2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.

        Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması