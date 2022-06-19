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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ tercihleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ tercih işlemleri 18 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Tercihlerin alınmasının ardından gözler MSÜ tercih sonuçlarına çevrilmiş durumda. İşte MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarih...

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  • 01
    MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? GERİ SAYIM... MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın geride kalmasıyla terichler başlamıştı. Tercih tarihlerinin sona ermesiyle adaylar MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin açıklama Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapıldı. İşte MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi...
  • 02
    MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? GERİ SAYIM... MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır?

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    27 Mart tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınav tercihleri 19 Mayıs günü gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı fakat 2022 MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı.
  • 03
    MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? GERİ SAYIM... MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır?

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuç tarihi 17 Haziran olarak belirlenmişti ancak Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; “Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacaktır.”

    PERTEM’İN DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
  • 04
    MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? GERİ SAYIM... MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır?

    2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? GERİ SAYIM... MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır?

    YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
  • 06
    MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? GERİ SAYIM... MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır?

    Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır. 
  • 07
    MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? GERİ SAYIM... MSÜ tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır?

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