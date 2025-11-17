Muazzez Abacı'ya veda
ABD'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muazzez Abacı, son yolculuğuna uğurlandı
Muazzez Abacı, 5 Kasım’da ABD’nin New York kentinde kalp krizi geçirmişti. Kaldırıldığı hastanede stent takılan sanatçı, böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti.
Merhume sanatçı için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni gerçekleştirildi. Abacı için bugün de Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi.
Muazzez Abacı'nın cenazesi, Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi.