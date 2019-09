Mucize Doktorlar dizisinin Ferman'ı Onur Tuna sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafına, "No make up" notunu düştü.

Oyuncunun gözlerine de dikkat çektiği paylaşımının altına Nur Fettahoğlu da "No make up, yes eyes" notunu düştü.

Fettahoğlu gibi Tuna’nın gözlerine takipçileri de, "Bu halin daha güzel", "Ah o gözler" ve "Böyle ölmeyiz ateş et istersen" gibi yorumlarda bulundular.