Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya "Mücteba Hamaney ağır yaralandı" | Dış Haberler

        "Mücteba Hamaney ağır yaralandı"

        ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in ağır olduğunu söyledi. Gabbard "Mücteba'nın durumu veya rolü belirsiz. İsrail saldırılarından birinde çok ağır yaralandı. Bu sebeple, İran liderliğinde ne olup bittiğine dair karar alma süreci belirsiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 00:43 Güncelleme:
        "Mücteba Hamaney ağır yaralandı"

        ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Washington'da bulunan ABD Kongresi’nde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi oturumunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Gabbard "Mücteba'nın durumu veya rolü belirsiz. İsrail saldırılarından birinde çok ağır yaralandı. Bu sebeple, İran liderliğinde ne olup bittiğine dair karar alma süreci belirsiz." diye konuştu.

        Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından lider seçilen Mücteba Hamaney, kameralar karşısına geçmese de yazılı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

        İran lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin hayatını kaybetmesine ilişkin yayımladığı taziye mesajında, "Katiller, işledikleri suçun bedelini en kısa sürede ödeyeceklerdir." ifadelerine yer vermişti.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatayda gönüllülerin açtığı lokanta depremzede kadınlara gelir kaynağı oldu

        Hatayda Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı (HTGV) tarafından açılan lokantada istihdam edilen 10 depremzede kadın hem gelir elde ediyor hem de öğrencilere burs verilmesini sağlıyor. (AA)

        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı