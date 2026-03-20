"Mücteba Hamaney ağır yaralandı"

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Washington'da bulunan ABD Kongresi’nde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi oturumunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gabbard "Mücteba'nın durumu veya rolü belirsiz. İsrail saldırılarından birinde çok ağır yaralandı. Bu sebeple, İran liderliğinde ne olup bittiğine dair karar alma süreci belirsiz." diye konuştu.

Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından lider seçilen Mücteba Hamaney, kameralar karşısına geçmese de yazılı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

İran lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin hayatını kaybetmesine ilişkin yayımladığı taziye mesajında, "Katiller, işledikleri suçun bedelini en kısa sürede ödeyeceklerdir." ifadelerine yer vermişti.

