DHA

Saat 16.30 sıralarında ilçe merkezinde Müslüm Bektaş´a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğinde bulunan aynı kişiye ait 2 katlı diğer eve de sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı.