Kayseri’de boşandıktan sonra da beraberliklerini sürdüren Mehmet Turhan ile Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Anne ve babasını bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı’ya başvuran Yusuf Turhan, babasının üç cinayetten sorumlu olduğunu, yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti. Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinde yaşayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Kayboldukları gün oğulları Yusuf Turhan’a alışveriş yapmak üzere dışarı çıktıklarını söyleyen çiftten, 8 gündür haber alınamadı.

KOLLARINI SATIRLA KESMİŞ!

Canlı yayında babası Mehmet Turhan’ın geçmişte kız kardeşinin, 15 yıllık arkadaşının ve gasp ettiği başka bir şahsın cinayetinden sorumlu olduğunu söyleyen Yusuf Turhan, babasının ayrıca yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti. Anlatılanlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Anlı, “Neler duyuyoruz. Artık korkuyorum ben” diye tepki gösterdi.

“YA BENİ ÖLDÜR, YA DA ÖLDÜRTTÜR”

55 yaşındaki Mehmet Turhan’ın kaybolmadan hemen önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu kardeşine mektup yazdığı da ortaya çıktı. Canlı yayında Müge Anlı tarafından okunan mektupta, kayıp Turhan’ın kardeşine, “Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür, ya da öldürt. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusun için herkese ibret olsun diye yapacağım” dediği öğrenildi. Hem ağabeyinin hem de yengesinin kaybında şüpheli olarak görülen amca Yusuf Turhan ise canlı yayına bağlanarak kendisi hakkındaki iddiaları reddetti.

Mehmet Turhan ile Firdevs Öztürk