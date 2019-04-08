Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı kan dondurdu. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili korkunç gerçek bugün Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıktı. Baş şüpheli olarak gözaltına alınan şahıs her şeyi bir bir itiraf etti.

FATMA UYANIK'I KİM ÖLDÜRDÜ?

1 buçuk yıl sonra Karaman Sarıveliler'e yeni atanan savcı, rafa kaldırılan dosyayı yeniden açtı. 72 saat süren sorgunun sonucunda Fatma Uyanık ile ilgili iki şüpheli savcıya ifade verdi ve kan donduran gerçekleri tek tek itiraf ettiler. Fatma Uyanık olayında birinci şüpheli isim ve babası tutuklandı. Adliyede Fatma Uyanık'ın abisi ile zanlılar arasında gerginlik yaşandı.

FATMA UYANIK'IN CESEDİ NEREDE?

Saatler süren yargılama maratonunun ardından iddiaların odağındaki bir numaralı şüpheli olay günü Fatma Uyanık ile olan bağlantısını kabul etti. Zanlı, aracın kasasında seyahat eden 31 yaşındaki Fatma Uyanık'ın yerinde olmadığını fark edip yoluna devam ettiğini belirtti. Edinen bilgilere göre zanlı, Uyanık'a ait cesedin yerini henüz söylemedi.