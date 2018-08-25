Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı program 2080. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Programı takip eden seyirciler, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte yeni sezon hakkında merak edilenler...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2018



Hafta içi her gün Atv'de yayınlanan ve 2080. bölümüyle sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından söz ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert, Eylül ayında yeni sezona başlayacak.

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