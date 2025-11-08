Habertürk
        Müge Boz'un acı kaybı - Magazin haberleri

        Müge Boz'un acı kaybı

        Oyuncu Müge Boz, anneannesi Fatima Usta'nın vefat ettiğini açıkladı. Boz; "94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadı. Torunlarının torunlarını gördü" ifadelerini kullandı

        Giriş: 08.11.2025 - 10:18 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:18
        Müge Boz'un acı kaybı
        Müge Boz, anneannesi Fatima Usta’nın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla duyurdu. Boz, hem büyük bir üzüntü hem de gurur dolu satırlar paylaştı.

        Oyuncu, anneannesinin vefatının ardından şu ifadelere yer verdi: Mekânın cennet olsun anneanneciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın.Torunlarının torunlarını gördün. ‘Fatima… ne kadındı be!’ diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların akrabaların. İyi kalbin sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyor. Senin zorluklarla pes etmeden mücadele edişin tüm ailemizin kadınlarının gücünün kaynağı. Annesiz büyüdüğünün acısını hep anlatırdın. Küçükken ölmüş annen. Baban da yokmuş. Makedonya'da savaş yıllarında yaşadığın korkunç acılardan yıkılmamış, Türkiye’de yeni bir hayat kurmak için tırnaklarınla kazımışsın bu hayatı. Aile dizinlerinde daha derin anlamak için çabaladığım, aile soyumun kraliçesi ananem. Fatima. Nurlar içinde uyu. Seni çok seviyoruz.

