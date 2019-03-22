Müge Boz...

Gözler; bir çift Cala Macarelleta.

Düşünceler; Mariana Çukuru. Anadolu Üniversitesi'nde sinema, TV ve halkla ilişkiler öğrenimi gördükten sonra burs kazandığı Norveç'teki Høgskulen Volda Üniversitesi'nde bir organizasyonun yenilikçi ve rekabetçi niteliklerini arttırmak için geleceğe yönelik tasarım ilkelerinin uygulanmasını öğreten stratejik tasarım ve dijital fotoğrafçılık eğitimleri aldı.

Bale, piyano, yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet, yeme - içme ve yoga eğitimleri de işin cabası... Küçük yaşlardan beri gösteri dünyasının içindeydi.

Bale gösterileri, piyano resitalleri...

Ortaokul dönemlerinde de tiyatro.

Büyüdüğü zaman da gösteri dünyasının içinde olacağını biliyordu ama oyuncu olacağını hiç düşünmemişti.

Üniversitede eğitimini kamera arkası çalışmaları için aldığı için yapımcı veya sanat yönetmeni olacağını düşünüyordu. Çalışma hayatına reklam sektörüyle başladı.

Bir ürünün reklam çekimi için model arama yerine 'Haydi sen geç kamera önüne' denildikçe oyunculuk yeteneğini keşfetti.

Sonra eğitimini alıp kamera arkasından önüne yatay bir geçiş yaptı.

İlk sinema filmi olan 2011 yapımı 'Aşk Tesadüfleri Sever'de üçüncü roldeydi.

Karakterinin adı 'Özgür'ün Kız Arkadaşı'ydı.

Müge Boz, 2011'de çekilen 'Toprağın Çocukları'nda 'Karika'yı canlandırdı.

İkinci filmi 'Toprağın Çocukları' ile ikinci role yükselirken canlandırdığı karakterin bir adı vardı; 'Karika'...

Üçüncü filmi 'Karaoğlan'daki 'Bayırgülü' ile kameranın karşısına esas kız olarak geçerek başrole yükseldi. Müge Boz, şöhretin ve paranın efendisi olmanın peşinde koşarken girdiği aydınlanma döneminden sonra mutluluğun kölesi olmayı tercih etmiş.

Görünen o ki, Müge Boz'un eski halinden eser yok şimdi...

Kariyerinin 7'nci, sinema filmi olan 'Çat Kapı Aşk'ta ilk görüşte âşık olan 'Su'yu canlandıran Müge Boz, aydınlanma dönemine nasıl girdiğini, 'Çat Kapı Aşk'ta rol almayı neden kabul ettiğini ve aşk için olmazsa olmaz etmenlerin neler olduğunu Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a anlattı.

'Çat Kapı Aşk', 2 yıl önce çekilmişti. Gösterime yeni giriyor. Ne hissediyorsun?

Bekleme süreci elbette heyecanlı geçti. Demek ki gösterim için doğru zaman bu zamanmış. Bu süreçte 'Çat Kapı Aşk'ın yapımcı firması Cinemazadeh ile başka bir film daha çektim. O film Bakü'de çekildi.



Filmin hangi özellikleri seni etkiledi?

Senaryoyu ilk okuduğum zaman hikâyeyi çok beğendim. Günümüzde böyle hikâyeleri pek bulamıyoruz. Yapımlar, hep entrika ve olumsuzluk merkezi üzerine yapılanıyor. 'Çat Kapı Aşk' ise pozitif bir zemine sahip. Saf bir aşk hikâyesi... Bu nedenle 'Ben bu işte olmalıyım' dedim. Saf bir aşk var mıdır?

Vardır. Neden olmasın? Eğer hayatımızı bu şekilde yönlendirirsek olur tabii ki. Başka şeyleri ön plana çıkarırsak o zaman başka yollara doğru gideriz.



Senin için bir aşkın var olması için olmazsa olmazlar etmenler nelerdir?

Tamamen akışa bırakmak, hiçbir şeyi düşünmemek ve tamamen o enerjinin getirdiklerinin peşinden gitmek... Canlandırdığın 'Su' için özel bir hazırlık yaptın mı?

Evet, yaptım. Oyuncu koçumla birlikte çok uzun süren çalışmalar yaptık. Sahneleri teker teker anlamlandırdık. 'Su, şu durumda nasıl davranır, ne yapar' gibi... Her sahneye gerçekten ne yapacağımı bilerek girdim. Tabii ki arada doğaçlamalar oldu ama sahnelerin çoğunda kameranın karşısına filmi kafamda çekmiş bitirmiş olarak geçtim. 'Çat Kapı Aşkın' kariyerine nasıl bir etkisi olmasını umarsın?

Çok uzun zamandan beri bir romantik - komedi yapımında rol almayı istiyordum. Son zamanlarda drama, polisiye, aksiyon ve dönem yapımlarında yer almıştım. Romantik - komedi tarzındaki ilk işim 'Çat Kapı Aşk' oldu. Dilerim izleyiciye filmin hikâyesini geçirebiliriz.

Müge Boz, 2013 yapımı 'Karaoğlan'da 'Bayırgülü'nü canlandırmıştı.