'Çat Kapı Aşk'ın izleyicilerde nasıl bir etki bırakmasını umarsın?

Pozitif bir etki bırakmasını ve herkesin ruh ikizini, gerçek aşkı ve hayatın anlamını bulma yönündeki umudunu tazelemesini isterim. O umudun tazelenmesine katkı sağlarsa büyük bir haz alırım.



Kariyerinin hangi döneminde olduğunu düşünüyorsun?

Kariyerimi belli dönemlere ayırmıyorum. Zaten bunu yapmak için henüz çok erken. Genelde her zaman içinde bulunduğum şartlara göre kendimi değerlendirmeye çalışıyorum. Sonuçta çok ayaklı bir sektörün içindeyim. Şartları yönlendirmek benim elimde değil. Benim amacım 'her iyiden daha iyi olan bir iyi mutlaka vardır' felsefesinden yola çıkarak her yeni işimde bir öncekinden daha iyi olmaya çabalıyorum. Bütün motivasyonum her yeni işimde en iyi performansı sergileme üzerine kurulu. 'En büyük hedef, hedefe giden yoldan sapmamaktır' veya 'Mutluluk, mutluluğun peşinde koşabilmektir' gibi...

'Su' ile ortak yönleriniz var mı?

'Su' da biraz spirituel bir kız. Bir şeye çok inanırsa onun olacağına inanıyor. 'Su' benden daha hayalperest ama... 'Su', yaşamını belli bir konuya odaklanarak sürdüren biri. Bense farklı farklı alanlarda yer alıp çok konuya odaklanan biriyim. 'Su', kendini kolay bırakan, çabuk teslim olan biri. O durumlar bende daha köşelidir.

Söylediğin gibi farklı farklı alanlarda yer alıyorsun. Bu durum dikkat dağılımına neden olmuyor mu?

Öyle olmak beni besliyor. Ben beslenince doğal olarak oyunculuğum da besleniyor. Farklı alanlarda olmayı, merak salmayı, denemeyi seviyorum. Görmeyi, gezmeyi tatmayı, bakmayı, duymayı... Bu nedenle ilgi alanlarım oldukça geniş. Örneğin bir ara yemekle çok ilgilenmiştim. O doğrultuda eğitimler aldım. Sonra restoran açtım. Bir ara dansla, resimle, müzikle, yogayla, sporla ilgilendim. Çünkü farklı farklı alanlarda faaliyet göstermezsem yaşamadığımı hissediyorum. Gezmezsem, görmezsem, yeni insanlarla tanışıp farklı deneyimler yaşamazsam içimdeki enerjinin bittiğini düşünüyorum. Enerjimin yüksek olması oyunculuğa elbette yüksek ölçüde katkı sağlıyor.

Hayattaki nihai amacın nedir? Ne yaparsan 'Heyttt, yaptım, başardım' dersin?

Mutluluğun ana kaynağı olan iç huzurum oldukça başarılıyımdır. Nihai amacım da her daim iç huzura sahip olabilmektir. Şöhret, çok para... İç huzur yoksa bunların ne anlamı var ki? 'Şöyle başarılı olayım, öyle bir kariyerim olsun ki, şunu da alayım, buna da sahip olayım, lüks evim olsun' diye düşünüyordum ama sonra bir baktım, sonu yok. Onların peşinde koşmaktan mutluluğu kaçırıyoruz.

Ne oldu da kendi adına aydınlanma dönemine girdin?

Sahip oldukça daha fazlasını istiyor olmanın sonu olmadığını fark edince... Asli mesleğim olan oyunculuğu elbette en iyi şekilde yapmanın peşinde koşuyorum. Şöhret ve paranın peşinde koşmuyorum. Hal böyle olunca da yaptığım işlerden daha keyif alır hale geldim. Aldığım keyif de oyunculuğuma katkı sağladı. Hedef şöhret ve para olmayınca da keyif alabileceğim işleri seçebilme özgürlüğü beni aydınlattı.

En büyük başarının ne olduğunu düşünüyorsun?

18 yaşında tek başıma İstanbul'a geldim. Ailemin sadece manevi desteğini aldım. Sektöre girdim ve geri dönüp baktığımda en küçük bir huzursuzluk duymayacağım bir kariyer elde ettim. Şu ana kadar en büyük başarım budur.

Skandalsız bir kariyere sahip olmak ne hissettiriyor?

Olması gereken buydu zaten.

En büyük başarısızlığının ne olduğunu düşünüyorsun?

Kendimi acımasızca, yerden yere vurarak eleştirmekten ve en küçük ayrıntıları kafama takmamaktan bir türlü vazgeçememek.

Yan etkileri neler?

Tabii ki stres... İradem dışı olaylarda yeterince stres yokmuş gibi bir de kendi kendime stres kaynakları oluşturuyorum. Bu durumu değiştirmeye çalışıyorum. Bakalım, bir gün başarabilirim.

En büyük hayal kırıklığın nedir?

Hayal kırıklıklarım genelde 'Dünya niye böyle? 'İnsanlar neden böyle?' gibi genel hayal kırıklıklarına sahibim. İnsanları olduğu gibi kabul etme ve 'her şeyi değiştirebilirim' düşüncesinden kurtulmak için içimde yoğun bir mücadele var. Mücadelenin sonunda neler olacağını göreceğiz.

Cafer Akhundzade ile Emil Davudzade'nin yapımcısı olduğu, Erhan Baytimur'un yönettiği 'Çat Kapı Aşk'ta Müge Boz'a başrollerde Jess Molho, Nergis Kumbasar, Elməddin Cəfərov ve İbrahim Selim eşlik etti.