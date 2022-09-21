Muğla Büyükşehir Belediyesi, zabıta ve itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. Peki, zabıta alımı ve itfaiye eri alımları için başvuru tarihi nedir, şartlar nelerdir? Detaylar haberimizde yer alıyor.

Muğla Belediyesi, zabıta ve itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı. Memur alımları için belirlenen KPSS puan ve türleri bulunuyor. İşte tablo;

MUĞLA BELEDİYESİ ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Muğla Belediyesi, alınacak memur adaylarında şu şartlar arıyor; - Türk vatandaşı olmak. - Kamu haklarından mahrum bulunmamak. - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

MUĞLA BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURUSU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR? - İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim

şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından

(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS

puanını almış olmak, - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra

Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A

maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru

yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla

erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden

fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo

tespitleri belediyemizce yapılacaktır. - Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. - İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi

olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip

olmak, - Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak