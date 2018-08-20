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Muğla çam balı tescillendi

Muğla’nın dünyaca ünlü ‘Çam Balı’ Türkiye Patent Enstitüsü’ne 2007 yılında yapılan ‘Coğrafi işaret’ başvurusu 15 Ağustos’ta onaylandı ve Muğla Çam balı coğrafi işaret tescili aldı.

20.08.2018 - 16:16 | Güncelleme: İHA

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92’si, Türkiye çam balı üretiminin de yüzde 80’inin karşılandığı Muğla’da, bundan böyle hem sahte balın önüne geçilmesi hedefleniyor, hem de üreticinin ürettiği çam balının daha iyi fiyata satılması hedefleniyor. Aromatik kokusu ve şifa kaynağı Muğla Çam balı bundan böyle raflarda tescilli bal olarak yerini alacak.

TESCİL SÜRESİ 11 YIL SÜRDÜ

2007 yılında Muğla Arıcılar Birliği tarafından Muğla Çam Balı coğrafi işaret başvurusunun yapılmasının ardından iki firmanın itirazı nedeniyle tescil işlemleri 11 yıl sürdü. Yapılan itirazların değerlendirme süreci tamamlanması ile bu itirazlar reddedildi ve 15 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Patent Enstitüsü tarafından Muğla Arıcılar Birliği’ne ‘Muğla Çam Balı’nın coğrafi işaret tescilinin yapıldığı açıklandı.

"ÇAM BALININ MARKA DEĞERİ ARTACAK"

Türkiye Merkez Arıcılar Birliği ve Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, bundan sonraki süreçte Muğla çam balının marka değerinin arttırılması için çalışacaklarını söyledi. Şahin, “2007 yılından günümüze kadar süren Muğla çam balının coğrafi işaretin alınması projesi başvurumuz 2010 yılında resmi gazete ilam edildi. İki işletmenin itirazları sonunda günümüze kadar sürdü. 15 Ağustos 2018 tarihi itibari ile itirazlar reddedildi ve Muğla çam balı coğrafi işaret alması tescil edildi. Bundan sonra Muğla çam balı coğrafi işaret olarak üretime devam edecek. Coğrafi işaret bir tescildir. Tescilin geleceğe bir miras bırakması lazım. Muğla çam balının üzerine koyarak çalışılması gerekiyor. Muğla çam balının esas bundan sonraki çalışmalarımızda marka değerini arttırma yönündeki çalışmalarımız bugünden itibaren daha da sıklaşacak. Muğla çam balı dünyaya açılışının bir basamağını atmış oluyoruz. 15 yıldır Muğla çam balının kimliklendirilmesi projesini yürütüyoruz. Bu bilimsel donelerle biz Muğla’daki coğrafi işarete teşkil eden fiziko kimyasal özelliklerin üzerinde duracağız diye bu argüman üzerinde duracağız bundan sonra. Artık bundan sonra Muğla çam balı belli bir parameter üzerinden üreticilerimiz tarafından kalıntısız ve katkısız üretilecektir. Biz bunun taahhütünü veriyoruz. Bundan sonra her yıl denetlemeler olacak. Etiketlerini verdiğimiz üreticilerimizin denetlemeleri olacak. Denetlemelerde aykırı bir davranış, aykırı bir çam balı profili görülürse bunarla tabi ki bu kişiler üzerinden iptal edilecek. Bunun için marka olmak bir emek ister, marka olmak bir güç ister. Bu gücü de Muğla çam balı ile Muğlalı arıcı arkadaşlarımızın yapacağına ben inanıyorum” dedi.

 

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